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【職場熱話】遞信後日日夜夜被上司「單單打打」 被罵背信棄義 港男無奈留職

理財智慧 10:00 2021/06/19

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不少打工仔以為辭職之後就能在公司舒舒服服地渡過通知期，但事實上，這才是挑戰的開始。近日有網民於網上討論區發文，指自己辭職後被上司罵背信棄義。

網民經歷：

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一眾網民對樓主的留職決定大感不滿，指他不應該理會上司，反正都要離職了，就隨上司當跳樑小丑。網民更覺得樓主只是一個打工仔，沒有需要受上司不講道理的氣。樓主最好就「坐定定」，什麼都不做，逼上司炒人，這樣還能有錢收！

【職場熱話】新公司壓價 試用期後20K VS 永久19.5K 應如何選擇？【下一頁

有人大嘆：「交完信之後嗰一個月，係最見到公司真面目嘅時候」。網民稱，如果行業窄的話，樓主要小心會被上司「唱衰」。不過，他們都覺得樓主辭職是正確的，因為為這樣的上司做事也太慘了。
 

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責任編輯：張瑋婷

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