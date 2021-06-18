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【買樓理財】當年不怕遠　買粉嶺新盤囍逸　5年勁賺147萬

股樓投資 15:40 2021/06/18

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對部分人來說，粉嶺遠離市區，不是理想居所。不過，由於入門門檻低，吸引不少上車客入市，更帶動區內樓價上升。中原地產張曼筠說，粉嶺囍逸2座中層C室，實用面積300平方呎，一房間隔，原開價約498萬元，議價後以495萬元易手，實用呎價約16,500元。

代理續說，新買家為同區上車客，見單位價錢合理，怕遲買更貴，故即拍板購入單位自用。據了解，原業主於2016年以約347.9萬元購入上址，持貨5年，現帳面賺147.1萬元，物業期內升值約42.3%。 

【買樓理財】花都廣場590萬沽　創屋苑兩房新高　5年未夠即沽　帳面賺180萬【下一頁

資料顯示，囍逸位於粉嶺和豐街28號，於2018年7月開始入伙。項目建有2座住宅大樓，提供296個單位，實用面積由235平方呎起，至最大750平方呎。交通方面，囍逸距離東鐵線粉嶺站約15至20分鐘步程，附近聯和墟巴士總站則有多條巴士和小巴路線。配套方面，項目設有住客會所，基座亦有商場。 

【單位圖輯】渣甸山豪宅「皇第」直擊　複式大宅近3000呎　裝修費要1500萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 花都廣場 中原地產 港鐵

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