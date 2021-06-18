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【美團股價】王興《焚書坑》風波未了　彭博：北京告誡王興保持低調

股市 15:15 2021/06/18

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【美團股價】王興《焚書坑》風波未了　彭博：北京告誡王興保持低調

美團 （03690） 創辦人王興引《焚書坑》古詩帖子風波未完。彭博引述消息人士報道，中國政府最近約談王興，告誡他要保持低調。外界擔心王興將步阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲的後塵。美團股價暫未受影響，現升3.6%，最新報300.4元。

上海市消保委約談美團　王興引《焚書坑》詩句　北水掟貨37億、高位累跌4成【下一頁】

王興5月中在他創立的「飯否」平台上，引用了唐朝詩人章碣所作的《焚書坑》，引起市場熱議。

竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

王興舉動被外界視為是在暗諷中國政府，後來他親自解釋，所指的是美團和餓了麼的競爭 ，稱阿里巴巴  （09988）  過去一直視京東  （09618）  最大對手，但「殺出來」的拼多多，美團須留意具顛覆外賣行業的新對手出現。

報道引述消息指，北京方面沒有對王採取更嚴厲的行動，因為他們不想傳達一次輕微的違規都會導致可怕後果的印象。美團不予回應。

相關文章：市監總局要求美團等「共享消費」品牌規範價格競爭　30日內提交整改報告

【美團股價】美團員工疑用「釣魚郵件」盜取拼多多薪資資料 內媒：或「護網行動」演練誤攻擊

編輯：吳敏芳

港股 美團－W（03690）
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