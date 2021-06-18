▲ 【美團股價】王興《焚書坑》風波未了 彭博：北京告誡王興保持低調

美團 （03690） 創辦人王興引《焚書坑》古詩帖子風波未完。彭博引述消息人士報道，中國政府最近約談王興，告誡他要保持低調。外界擔心王興將步阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲的後塵。美團股價暫未受影響，現升3.6%，最新報300.4元。

上海市消保委約談美團 王興引《焚書坑》詩句 北水掟貨37億、高位累跌4成【下一頁】

王興5月中在他創立的「飯否」平台上，引用了唐朝詩人章碣所作的《焚書坑》，引起市場熱議。

竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

王興舉動被外界視為是在暗諷中國政府，後來他親自解釋，所指的是美團和餓了麼的競爭 ，稱阿里巴巴 （09988） 過去一直視京東 （09618） 最大對手，但「殺出來」的拼多多，美團須留意具顛覆外賣行業的新對手出現。

報道引述消息指，北京方面沒有對王採取更嚴厲的行動，因為他們不想傳達一次輕微的違規都會導致可怕後果的印象。美團不予回應。

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編輯：吳敏芳