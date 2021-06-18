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【大行點睇】舜宇舉行年度投資者日後　獲大摩瑞信唱好　最牛予其273元目標價

股樓投資 16:03 2021/06/18

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瑞信發表報告表示，舜宇光學(02382)昨(17日)舉行年度投資者日，公司管理層對前景正面，特別是車載鏡頭及手機鏡頭模組，雖然公司下調對智能手機付運展望，該行仍重申舜宇「跑贏大市」評級，預測明年市盈率36倍。

該行指，舜宇光學管理層料車載鏡頭付運可優於市場平均水平，該行決定上調對公司車載鏡頭今年付運增長預測由27%上調至35%，降明年付運增長預測由30%下調至25%。

另外，大摩亦指舜宇於6月17日舉行年度投資者日，管理層分享智能手機鏡頭轉換的前景，及汽車行業的龐大機遇，考慮到近期的轉換，公司預期全球智能手機出貨量今年將升1.5%，而內地智能手機出貨量則維持在3.4億台水平。

集團指鏡頭模組市場份額於今年上半年升3個百分點，估計勢頭將持續至下半年，該行認為鏡頭模組將可為銷量及利潤率帶來正面驚喜，展望汽車鏡頭方面亦維持正面，將支持公司估值優於同業，予評級「增持」。

大行對舜宇評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

舜宇光學科技（02382） 港股

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