【航拍機】DJI Mini SE航拍機首度曝光　於美國Walmart上架

▲ 美國連鎖零售店 Walmart 的實體店和網店將一款尚未發表的 DJI Mini SE 航拍機上架，DJI將其定位為品牌的入門級型號。 ( Walmart網店官方照片 )

航拍器材的售價一向較高，大疆創新（DJI ）預計發表的新航拍機相信會是入門級用家的熱門首選。據外媒報道指，美國連鎖零售店 Walmart 的實體店和網店將一款尚未發表的 DJI Mini SE 航拍機上架，該企將其定位為品牌的入門級型號。

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這款航拍機的售價相對低廉，只需 299 美元（約 2,320 港元），預料會成為該品牌最便宜的產品。該航拍機配備 2.7K 像素的相機鏡頭，無線連接距離僅 2.5 英里，但不支援 Ocusync 功能。DJI指，DJI Mini SE 並非 DJI Mini 2 的低階版本，反而跟第一代 DJI Mavic Mini 的規格配置比較接近。

不過，目前還未能確定這款產品是搭配 Mini 2 的新款遙控器抑或舊款遙控器。由於該航拍機產品現時已於 Walmart 現身，推斷有望在短期內正式發布。

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責任編輯：陳泳如