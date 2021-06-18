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【量子電腦】 IBM於德國設歐洲首台量子電腦　協助開發新材料及藥物

科技 17:05 2021/06/18

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國際商業機器公司日前宣布，其於德國司徒加特所建設的首台量子電腦正式開始運作。( 國際商業機器公司官方照片 )

國際商業機器公司（International Business Machines Corporation ，IBM ）一直致力於發展量子電腦運算技術，該企日前宣布，其於德國司徒加特所建設的首台量子電腦正式開始運作。IBM表示，該電腦是全歐洲首台量子電腦，它會被用作協助人工智慧運算、新材料及藥物的開發等。

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據外媒報道指，這部擁有 27 個量子位元的量子電腦被命名為 「IBM Q System One」。它被存放在一個邊長 2.7 米的玻璃立方體中，其作用為保護量子位元免受噪音或其他物理干擾因素影響。

德國總理Angela Dorothea Merkel對於該量子電腦即將投入服務表示期待，並形容此為一項科技奇跡，更相信該量子電腦將可為當地的經濟及科研發展發揮關鍵作用。

該量子電腦其實早已在 2020 年底完成基本安裝，但受疫情阻礙，需延期至今才正式揭幕。該企預計，2023 年將會是量子運算技術的轉捩點，目標在2023年推出包含超過1,000個量子位元的量子處理器，為當前技術的10倍以上。

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責任編輯：陳泳如

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