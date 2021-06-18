【三星摺機】三星美國官網下架Galaxy Z Fold 2　為新摺機登場做好準備？

▲ 三星官方已經宣布終止Galaxy Z Fold 2在美國銷售，Galaxy Z Fold 2也正式在官網中下架。

三星（Samsung）新一代摺疊智能手機有傳將在八月登場，不過消息似乎眾說紛紜。近日再有消息傳出，三星正逐步為新摺機做最後準備，三星官方已經宣布終止Galaxy Z Fold 2在美國銷售，Galaxy Z Fold 2也正式在官網中下架。

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外媒9to5Google報道提及，用戶到訪三星美國官網點擊Galaxy Z Fold 2選項後，會出現「Galaxy Fold已經不能在Samsung.com上購買了，請看Galaxy系列的其他選擇」的橫額，而且用戶目前也不能將Galaxy Z Fold 2加入到購物車中。至於初代Galaxy Fold 和Galaxy Z Flip 5G，目前則仍在銷售當中，不過初代Galaxy Fold就無法在官網購買。值得注意的是，目前香港官網仍可看到Galaxy Z Fold 2的蹤影。

▲ 用戶到訪三星美國官網點擊Galaxy Z Fold 2選項後，會出現「Galaxy Fold已經不能在Samsung.com上購買了，請看Galaxy系列的其他選擇」的橫額。（網上資料圖片）

較早前市面上一直有消息傳出，三星會於本年7月或8月份，推出新一代摺機。外國網用戶Max Weinbach透過社交媒體Twitter透露，三星會在8月3日舉行綫上發布會，對外發布Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3、Galaxy Watch4和Galaxy Watch Active4產品。不過屬實與否就有待三星宣布了。

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責任編輯：曾曉汶