【新股IPO】香港上半年新股集資額全球第三 料今年集資額超4000億

德勤中國全國上市業務組發表報告表示，香港上半年有46隻新股上市，按年減少22%，但集資額急升1.38倍至約2097億元，全球排第三。當中，快手暫時是今年全球集資額最高的新股，涉及483億元，並預期今年全年新股上市集資超過4000億元，全年上市宗數會有120至130間。

香港新股融資僅次於紐約交易所排名第三，而納斯達克為全球最高，上半年上市宗數達163宗，融資規模達3566億元。德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興指出，香港有望力保三甲，但較難重奪全球首位。

另外德勤亦指出，中概股赴美上市的熱度未有減退，上市宗數及融資金額按年錄得增幅。而市場上曾傳過有數隻獨角獸有意於香港上市，惟最終卻選擇到美國上市，對於這情況，歐振興認為他們是希望獲得歐美投資者的認識，又指有關企業仍會考慮來港第二上市，終推向全球發展。

至於下半年新股市場，德勤就指會繼續迎來超過2000億元新上市的融資活動，而計劃上市的企業包括多個行業範疇，如以科技為基礎的同股不同權企業、零售店鋪網絡、人工智能等，亦料有望有本土科技獨角獸進行上市。

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責任編輯 : 陳子謙