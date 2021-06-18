【招聘日】華人置業首辦招聘日 月薪最高可達8萬元 更可即場接受CEO面試

華人置業集團將於6月27日首次舉辦招聘日，招聘會設於The ONE L19 Harlan’s，屆時提供約600名全職及兼職的就業機會。該招聘會的薪酬待遇均具市場競爭力 ，月薪最高可達8萬元，並且可享受員工購物折扣優惠 。

另外，求職者除了親臨招聘日申請位之外，亦可預先透過網上登記表格 （https://careerday.chineseestates.com/），提交個人履歷及自薦計劃書 。自薦計劃書可以文字 、圖像或影片等方式表達，內容最突出的10名求職者，將獲邀在招聘日當日，接受華人置業集團CEO陳凱韻即場面試，及提供有關事業上的建議。

招聘會空缺一覽（其中包括特別新增職位）：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

華人置業表示，即使在疫情下，華置對人才的需求不減反增，樂於為香港市民提供多個就業及培訓機會，特別是工作受疫情影響人士或弱勢社群。

職位有來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及葉淑婉紀念慈善基金等多間公司，工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等多個範疇，適合不同背景、工作經驗年齡及學歷人士 。

CEO陳凱韻表示：「我們期望這次招聘日可以得到大家的支持和參與，冀在配合集團業務發展的同時，為香港市民及經濟出一分力。大家成為集團的員工之後，將會獲得全面的在職培訓及理想事業發展機會 。 」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機