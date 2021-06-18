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【中華煤氣】中華煤氣與國電投舉辦智慧能源創新大賽　陳永堅﹕內地智慧能源發展機遇比香港多

股市 16:58 2021/06/18

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中華煤氣常務董事陳永堅表示，中華煤氣現時在儲能項目方面有與國家電投合作。

中華煤氣 （00003） 與國家電投合辦「TERA-AWARD」智慧能源創新大賽，推動能源產業鏈發展。中華煤氣常務董事陳永堅表示，以供氣量計，公司在內地城市的供氣量遠高於香港，相信內地智慧能源發展機遇比香港多。

提到內地業務，陳永堅指，在智慧能源技術上，公司現時在內地不同省份已開始與當地洽談新的智慧能源合作方式。他指，以前公司主要做管道儀器，現時合作範圍已擴大至智慧能源等項目。另外，中華煤氣現時在儲能項目方面亦有與國家電投合作。

煤氣今年無計劃加煤氣費，詳見﹕【下一頁】

恒地 （00012） 主席兼中華煤氣主席李家傑表示，透過推出比賽，中華煤氣期望能夠推進能源科技發展，尋找更多智慧能源技術及智慧方案，為中國達到「碳達峰」、「碳中和」雙碳目標提供助力。

國家電投黨組書記兼董事長錢智民則指，目前中國在雙碳路上，面臨缺乏智慧能源技術的困境，期望比賽能夠推動中國智慧能源技術發展。

國家能源局科技司副司長劉亞芳表示， 國家主席習近平早前宣布中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和， 相信比賽對推動國家戰略能源創新有積極作用。

從即日起，比賽接受來自全球的科研小組或初創企業報名。比賽邀請全球參賽團隊在能源供應、能源需求、綠色交通、能源互聯網四大領域提交智慧能源技術及解決方案，提交截止日期為8月31日。評審團將評估參賽團隊方案的創新性、執行能力、團隊能力，得獎名單將於11月公佈。

獎項共分為一等獎、二等獎、三等獎，獲獎團隊最高可獲得100萬美元獎勵。另外，陳永堅指，主辦團體亦有可能會為其項目提供應用場景或資金等支持。

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編輯：賴奕羚

港股 新能源 國家能源局 電力 李家傑 煤氣 習近平 中華煤氣 恒基地產（00012）

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