普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三(16日)於瑞士日内瓦舉行美俄峰會,普京於會後讚揚拜登是個有條理的人和不會遺漏任何細節,但普京對白宮女發言人普薩基的評價就一般,形容普薩基外表美麗但總是把事情記亂。

普京(Vladimir Putin)周四(17日)讚揚拜登(Joe Biden)是個專業的人。普京稱當與拜登合作的時候要非常小心,因為拜登不會遺漏任何細節及十分專注,也清楚自己想要甚麼,而且行動十分老練。

誰是普薩基?

普京提到外界有報道指,拜登在美俄峰會期間不時拿起「貓紙」(提示卡)。普京為拜登使用「貓紙」的舉動辯護,讚對方是有條理的人。普京強調大家都會查閲資料,又稱美媒營造出的負面拜登形象與實際不相符。

但普京似乎對於列席美俄峰會的普薩基(Jen Psaki)印象一般。普京明面上讚揚普薩基是個年輕、受過教育的美麗女性(young, educated and pretty woman),但隨即形容對方經常記亂事情(mixing things up all the time)。

普京強調他並非指普薩基的教育程度不高或記性差,認為人不會特別關注他們覺得是次要的事。普京又意有所指地說:「美國人都相信無任何事比自己更重要,這是他們的風格。」(the Americans believe that nothing is more important than themselves. This is their style.)

而美媒引述一名美國官員為普薩基辯護,批評俄羅斯利用涉及性別和毫無根據的指控,試圖詆毀一些關注俄羅斯狀況的發言人。

責任編輯:鄭錦玲