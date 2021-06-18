普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理

美國總統拜登與俄羅斯總統普京周三（16日）於瑞士日内瓦舉行美俄峰會，普京於會後讚揚拜登是個有條理的人和不會遺漏任何細節，但普京對白宮女發言人普薩基的評價就一般，形容普薩基外表美麗但總是把事情記亂。

【美俄峰會】拜登被追問發脾氣 鬧女記者入錯行 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周四（17日）讚揚拜登（Joe Biden）是個專業的人。普京稱當與拜登合作的時候要非常小心，因為拜登不會遺漏任何細節及十分專注，也清楚自己想要甚麼，而且行動十分老練。

誰是普薩基？

▼ 點擊圖片放大 +2

普京提到外界有報道指，拜登在美俄峰會期間不時拿起「貓紙」（提示卡）。普京為拜登使用「貓紙」的舉動辯護，讚對方是有條理的人。普京強調大家都會查閲資料，又稱美媒營造出的負面拜登形象與實際不相符。

【美俄峰會懶人包】拜登普京說甚麼？一文看3大重點 【下一頁】

但普京似乎對於列席美俄峰會的普薩基（Jen Psaki）印象一般。普京明面上讚揚普薩基是個年輕、受過教育的美麗女性（young, educated and pretty woman），但隨即形容對方經常記亂事情（mixing things up all the time）。

普京強調他並非指普薩基的教育程度不高或記性差，認為人不會特別關注他們覺得是次要的事。普京又意有所指地說：「美國人都相信無任何事比自己更重要，這是他們的風格。」（the Americans believe that nothing is more important than themselves. This is their style.）

而美媒引述一名美國官員為普薩基辯護，批評俄羅斯利用涉及性別和毫無根據的指控，試圖詆毀一些關注俄羅斯狀況的發言人。

責任編輯：鄭錦玲