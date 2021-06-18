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【加密貨幣】共和黨照收當個人捐款 繞過美國選委會規管

環球政治 15:13 2021/06/18

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美國明年將舉行中期選舉，或會為目前的國會形勢帶來改變，因此共和民主兩黨要做好準備打選戰。共和黨競選部宣布，開始接受加密貨幣捐款，將成為美國首個接受加密貨幣作捐款的政黨全國性組織。惟美國共和黨表示，他們不會擁有加密貨幣，而是立即變現轉入賬戶，避開美國選舉委員會的規管。

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美國新聞網站Axios周三報道，共和黨旗下的共和黨眾議院全國委員會（NRCC）將開始接受加密貨幣捐款。NRCC利用比特幣錢包BitPay出售加密貨幣，再將所得轉入委員會賬戶。雖然此舉令NRCC成美國首個同意接受加密貨幣捐款的政黨全國性組織，但NRCC實際上不會擁有加密貨幣。

報道指，委員會每年可接受最多1萬美元（約7.8萬）個人捐款，數目是個人捐贈最大數目。捐款人同時將不受美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）限制，每年捐贈超過100美元（約7,800港元）的加密貨幣。

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NRCC主席，眾議員埃默（Tom Emmer）表示，共和黨正從一切可能途徑，重奪眾議院多數黨地位。他相信利用創新科技，有助共和黨人取得所需資源。NRCC表示，會收集所有加密貨幣捐款人的個人身份訊息。

據悉，雖然共和黨是首個宣布接受加密貨幣捐款政黨，但早有少數候選人接受，例如去年曾出選民主黨總統初選的紐約華裔商人楊安澤（Andrew Yang）。

責任編輯：李俊儀

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