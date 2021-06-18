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【機迷熱話】Rockstar宣布　PS3、Xbox 360版《GTA Online》伺服器12月16日起關閉

科技 19:10 2021/06/18

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Rockstar宣布，PS3及Xbox 360版的GTA Online伺服器在今年12月起正式關閉。

人氣遊戲俠盜獵車手系列（GTA）推出多年，至今仍是許多玩家的心頭肉，不過近日遊戲發行廠商Rockstar Games就帶來壞消息。Rockstar宣布，PS3及Xbox 360版的GTA Online伺服器在今年12月起正式關閉，即PS3及Xbox 360的玩家將無法再遊玩多人模式，和透過Rockstar Games Social Club 網頁記錄遊戲數據。

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外媒The Verge報道提及，PS3及Xbox 360版的GTA Online將在12月16日起正式關閉，而在9月15日前，玩家依然可以購買PS3或Xbox 360版本GTA Online現金補充包（又稱鯊魚卡），但Rockstar其後不會提供退款或是將虛擬貨幣、物品轉移至其它平台的服務。

按照 Rockstar的說法，該企將會繼續為 PS4、Xbox One 和電腦版GTA Online提供更新和支援，但就未提及未來會否容許用家將這些數據，轉到PS5或Xbox Series X/S上。

除了GTA Online外，9月16日起PS3和Xbox 360版《江湖本色 3（Max Payne 3）》及《黑色洛城（L.A. Noire）》也將無法支援多人模式、排名榜和網頁數據追蹤，單人模式則不受影響。

【機迷熱話】Sony PlayStation夏季發布會　傳數週內舉行

責任編輯：曾曉汶

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