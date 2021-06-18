【TCL 2021產品發布會】TCL旗艦級電視C825首度亮相　引入最新QLED技術

▲ 為滿足用家需求，中國電視品牌TCL日前宣布推出3款新型智能電視。( TCL官方照片 )

隨著科技進步，新世代遊戲主機及120fps遊戲已逐漸普及，超高清影視娛樂亦於市場湧現。用家均追求功能更多，螢幕畫面更優質的智能電視。為滿足用家需求，中國電視品牌TCL日前宣布推出3款新型智能電視。

【安全漏洞】微軟產品「漏洞增長率」創新高 Windows最嚴重



該企聲稱，它們不論在智能元素、電玩配置及娛樂功能上都比以往的產品優質。TCL於日前的產品發布會中介紹了3款2021年的全新電視，包括旗艦型號C825、高端4K QLED電視 C725 系列，及43” QLED 型號。



是次發佈會重點推介旗艦型號C825的配備，如當中嶄新的mini LED顯示技術及其內置的Game Master系統，旨於為電動遊戲玩家帶來最真實的遊戲體驗。



該電視採用該企引以為傲的QLED技術，QLED能產生10億種顏色變化，畫面鮮艷自然。當中更引入QLED 量子點顯示技術及MEMC（動態補償）技術。QLED 量子點發光層有助提升畫面質素，令色彩更加鮮明豐富。而MEMC（動態補償）技術最高支援120hz，有效解決動態圖像殘影，減少用家視覺疲勞。



另一方面，該電視配置了ONKYO音響系統，前置ONKYO 2.1 聲道重低音揚聲器，背面則配有subwoofer，務求使用家盡享非凡聽覺享受。無論是多聲道影視娛樂或純音樂鑑賞，聲音都有高規格表現 ，滿足各式各樣的影視娛樂需求。



另外，3款電視均內置獲認證版Netflix、YouTube、Google Play Movies，為用家提供不同娛樂選擇。TCL電視亦配備自家TCL頻道、免提語音操控功能及內置Magic Camera以供視像通話及拍攝之用。它更可與用戶家中其他智能產品互相連接，並由其作為智能操控中心，可謂一機盡享最齊全的功用。



該企稱，他們希望為用家安坐家中便能享受IMAX戲院級震撼影視體驗，故一直研發新技術，務求滿足用家不同的需求。



旗艦型號C825的建議零售價約為港幣$31,980（65寸）及港幣$20,980（55寸）。高端4K QLED電視 C725 系列則為港幣$13,980（65寸），港幣$10,980（55寸），港幣$8,980（50寸）或港幣$7,480（43寸）。

【AppleCare+】蘋果下調M1 Mac機AppleCare+計畫價格 MacBook Air及MacBook Pro受惠

【自動駕駛】百度與北汽合作 冀三年內生產1000 輛「無人車」

責任編輯：陳泳如