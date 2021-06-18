【電子消費券】信和公布消費券優惠獎賞　夥多個支付平台搶佔商機

▲ 信和集團宣布一系列消費優惠及獎賞，搶佔電子消費券的商機。

5000元電子消費券的詳情終於出爐，信和集團亦立即宣布一系列消費優惠及獎賞，搶佔電子消費券的商機。

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信和集團早前已與AlipayHK達成戰略合作，為市民提供多項迎新禮遇及獨家優惠。市民可把旗下八大商場推出的數百萬元的獨家購物現金券，與5000元電子消費券一同使用，享受更多優惠。信和集團未來亦會與八達通、WeChat Pay HK 及信用卡等多個支付平台合作，分階段推出更多驚喜回贈及獎賞。

另一方面，信和集團亦會在7月暑假期間，聯同虛擬銀行 livi bank 連續 7 星期送出總值 105萬現金回贈。 顧客只需於參與商場消費滿 300元，即可參加抽獎。以 livi bank 消費可享額外抽獎機會，每星期的 30 位幸運兒可以獲得 5,000元現金回贈獎賞。抽獎機會更是每星期累積，顧客有機會贏取高達 35,000元現金回贈。

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信和料小額消費、高消費商品皆受惠

信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「現時集團旗下商場與四大電子支付平台合作的商戶高達 9 成。透過是次宣傳策略，我們將在各階段與不同的支付平台合作，讓我們接觸更廣大的客群。」

她又指：「顧客不但可將消費券用於購買小額消費的日常生活貨品，更可用於購買手提電話、電器及其他高消費商品，甚至在不同類型的食肆及戲院使用；相信會為商場和商戶提升生意額，實現多贏局面。」

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責任編輯：葉泳珊