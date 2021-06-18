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【商場優惠】荷里活廣場推出「屯馬綫百萬狂賞」　向沿線住戶派20萬份Jetso優惠卡

商業 13:30 2021/06/18

分享：

荷里活廣場將會推出「屯馬綫百萬狂賞」，派出20萬份Jetso優惠卡

因應港鐵屯馬綫於6月27日正式全線通車，鑽石山荷里活廣場將會於同日起推出「屯馬綫百萬狂賞」，派出20萬份Jetso優惠卡 ，送出總值超過600萬的驚喜獎賞。

【消費優惠】Visa推線上線下優惠高達75折　包括Zalora新城市廣場等

今次的「屯馬綫百萬狂賞」將會為九龍城、土瓜灣、何文田、紅磡、黃埔、啟德、大圍及顯徑區內居民提供連串購物及美食奬賞。 荷里活廣場在本月起將會寄出超過20萬份小冊子連同「屯馬綫住戶 Jetso 優惠卡」，住戶只要憑小冊子上的優惠券，即可憑券前往荷里活廣場享有雙重著數。

屯馬綫沿綫住戶憑「屯馬綫住戶 Jetso 優惠卡」，除了可以於30個指定商戶獨享限定消費優惠，更可以免費換領50元美食或購物優惠券。登記成為荷里活廣場 VIC 會員，即可額外獲贈 20 VIC 積分，連同迎新優惠之 10 VIC 積分，可即場以 30 VIC積分換領「位元堂即食燉湯」一份。

《ET贏商》每集請來香港企業、品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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責任編輯：葉泳珊

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