[異動股] 大新金融及旗下銀行委任新CFO 兩股半日同時大升35%

大新系兩股大新金融(00440)和大新銀行(02356)同時宣布，周志良獲委任為大新金融集團（包括大新金融及大新銀行集團）之首席財務總監，自今日起生效。大新金融及大新銀行集團執行董事王伯凌停任為大新金融及大新銀行集團之集團財務及營運總監。兩股上午同時炒上，直至中午，大新金融升35%報33.4元，大新銀行升35%報11.1元。

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公告表示，周志良擁有逾 25 年於銀行界會計及財務範疇之豐富經驗，並於金融機構擔任多項要職。彼於財務及監管報告及稅務、財務監控、資本管理、預算、財務及業務分析範疇擁有豐富經驗。兩集團表示，任命將進一步加強公司財務監控和管理。

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