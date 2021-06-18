【A股布局】北向資金換馬態勢明顯 外資增加配置科技板塊

內地報道指，今年6月上旬通過滬深股通流入A股的北向資金，整體進場意願有所減弱，淨買入規模並不大。同時，資金換馬態勢亦很明顯，外資在傳統重倉股中大幅調倉，並增加了對科技類個股的配置。

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以周四（17日）為例，北向資金十大成交活躍股榜單中，貴州茅台（滬：600519）、隆基股份（滬：601012）分別淨賣出4.14億元（人民幣，下同）和2.32億元。金融股、科技股獲大幅淨買入，其中東方財富（深：300059）獲北向資金淨買入7.53億元，淨買入額居首。半導體股士蘭微（滬：600460）亦獲淨買入6.58億元。

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Choice數據顯示，由6月1至16日，北向資金對24隻個股的持有流通股比例增加1個百分點以上，其中上海貝嶺（滬：600171）、中國寶安（深：000009）、超圖軟件（深：300036）、移遠通信（滬：603236）等多隻科技股的北向資金持股比例增幅居前。

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記者：林衛