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【新冠疫情】全球累計逾400萬人死亡 166日增200萬

環球政治 13:11 2021/06/18

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新冠疫情爆發已逾1年，《路透社》報道，全球因感染新冠肺炎離世人數已突破400萬。報道指，隨Delta變種病毒成主流，新冠疫苗短缺將會加劇。根據《路透社》分析，新冠疫情大流行1年多才錄得200萬死亡，但隨後166日內已錄得再多200萬死亡個案。

英國單日增1.1萬宗確診 專家料會升至1.5萬宗 【下一頁】

《路透社》報稱，截止周四（17日），全球染疫死亡人數已突破400萬。疫情流行1年多後死亡人數超越200萬，但其後200萬卻在短短166日錄得。以國家計算，死亡人數頭5為美國、巴西、印度、俄羅斯及墨西哥，5國數目相加佔全球50%。而按死亡率計算，全球排名前5位則是秘魯、匈牙利、波斯尼亞、捷克及直布羅陀。

其中，印度及巴西是平均一周每日錄得死亡人數最多國家，當地火葬場及墓地至今仍然短缺。印度每日報告死亡人數，佔全球數目3分之1。自3月起，拉丁美洲國家疫情變得嚴峻，全球每100例感染個案就有43例發生在該區。上周人均死亡比例最高的9個國家，全數位於拉丁美洲。

不過，眾多醫學專家及世界衛生組織估計，全球實際新冠死亡人數應該更高，指官方數字被低估。另外，新冠染疫人群趨向年輕化，玻利維亞、智利及烏拉圭新增新冠重症患者，大部分年齡介乎25至40歲。

巴基斯坦谷針靠罰 唔打針停用電話公務員無糧出 【下一頁】

《路透社》指，雖然部分國家，如英國及美國新增感染及死亡人數皆有所下降，但料隨著Delta變種（即印度變種）成為各地主流病毒，各國加緊推進新冠疫苗接種計劃，部分國家將出現疫苗短缺。

泛美衛生組織（Pan American Health Organization）總監艾蒂安（Carissa Etienne）表示，拉丁美洲主要問題是供應短缺，而非抗拒接種疫苗，呼籲捐贈疫苗國家盡快交付。

責任編輯：李俊儀

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