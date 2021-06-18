  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (五) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安全漏洞】微軟產品「漏洞增長率」創新高　Windows最嚴重

科技 13:30 2021/06/18

分享：

外國資訊安全團體BeyondTrust近日發表一份關於微軟產品漏洞的最新報告，揭露2020年在微軟產品中共發現了超過千個漏洞，比2019年增長48%，創歷史新高。

微軟（Microsoft）產品多樣化，漏洞也日益增加。外國資訊安全團體BeyondTrust近日發表一份關於微軟產品漏洞的最新報告，揭露2020年在微軟產品中共發現了超過千個漏洞，比2019 年增長48%，創歷史新高。

【視像會議】微軟平台大革新推多項新工具　配合混合工作趨勢

【Windows 11】Windows 11版面搶先曝光　圖標、開始功能表設計大革新

BeyondTrust報告指出，微軟旗下的軟件產品與服務，包括：Windows Server、Windows系統、瀏覽器、Outlook等，在去年2020期間，總共累積有多達1,268個安全漏洞，與2019年相比，漏洞成長率大幅提升48％，創下歷年以來的新高紀錄。

其中，Windows產品如Windows 7、Windows RT、Windows 8/8.1與Windows 10系統的漏洞佔比最高，共達907個，其中有132個漏洞被列為「嚴重」等級。

另外，在微軟瀏覽器方面，Microsoft Edge、IE 8、9、10、11各版本，2020年共有92個漏洞，其中有6成6的漏洞被列為「嚴重」等級。

BeyondTrust強調，微軟各類產品的漏洞問題近年出現快速攀升的發展趨勢。而最主要的原因大多是與「管理員帳號權限」有關。漏洞一旦被黑客不當開採後，就可經由非法途徑取得在系統或網路上的高層級管理權限，然後發動各式各樣的攻擊活動，包括竊取機密文件資料、安裝惡意軟件及執行惡意指令等。報告也說明，56%的微軟關鍵漏洞可以通過取消管理員權限來緩解。

TechRepublic報道指，對於是次BeyondTrust提出的漏洞報告，微軟官方拒絕評論。

【Windows 10】微軟宣布2025年將全面終止支援Windows 10

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同
2021/06/03
【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同
【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用
2021/05/26
【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用
【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統
2021/05/26
【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統
【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows
2021/05/26
【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

你可能感興趣

【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同
13:10 2021/06/03
【新Windows】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同
【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用
19:15 2021/05/26
【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用
【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統
18:02 2021/05/26
【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統
Microsoft 黑客 軟件

上一篇文章

【TCL 2021產品發布會】TCL旗艦級電視C825首度亮相　引入最新QLED技術

下一篇文章

【AppleCare+】蘋果下調M1 Mac機AppleCare+計畫價格　MacBook Air及MacBook Pro受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面