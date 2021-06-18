【安全漏洞】微軟產品「漏洞增長率」創新高　Windows最嚴重

▲ 外國資訊安全團體BeyondTrust近日發表一份關於微軟產品漏洞的最新報告，揭露2020年在微軟產品中共發現了超過千個漏洞，比2019年增長48%，創歷史新高。

微軟（Microsoft）產品多樣化，漏洞也日益增加。外國資訊安全團體BeyondTrust近日發表一份關於微軟產品漏洞的最新報告，揭露2020年在微軟產品中共發現了超過千個漏洞，比2019 年增長48%，創歷史新高。

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BeyondTrust報告指出，微軟旗下的軟件產品與服務，包括：Windows Server、Windows系統、瀏覽器、Outlook等，在去年2020期間，總共累積有多達1,268個安全漏洞，與2019年相比，漏洞成長率大幅提升48％，創下歷年以來的新高紀錄。

其中，Windows產品如Windows 7、Windows RT、Windows 8/8.1與Windows 10系統的漏洞佔比最高，共達907個，其中有132個漏洞被列為「嚴重」等級。

另外，在微軟瀏覽器方面，Microsoft Edge、IE 8、9、10、11各版本，2020年共有92個漏洞，其中有6成6的漏洞被列為「嚴重」等級。

BeyondTrust強調，微軟各類產品的漏洞問題近年出現快速攀升的發展趨勢。而最主要的原因大多是與「管理員帳號權限」有關。漏洞一旦被黑客不當開採後，就可經由非法途徑取得在系統或網路上的高層級管理權限，然後發動各式各樣的攻擊活動，包括竊取機密文件資料、安裝惡意軟件及執行惡意指令等。報告也說明，56%的微軟關鍵漏洞可以通過取消管理員權限來緩解。

TechRepublic報道指，對於是次BeyondTrust提出的漏洞報告，微軟官方拒絕評論。

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責任編輯：曾曉汶