【新股IPO】德勤：港上半年IPO集資額全球第三 全年規模料逾4000億

▲ 歐振興（左）相信香港今年IPO規模可力保三甲

德勤中國全國上市業務組發布報告表示，截至今年6月30日，新股融資金額按年增138%至2097億元，全球排名第三，惟上市宗數按年減少13宗。德勤維持去年預期，香港今年全年新股上市集資超過4000億元，全年上市宗數達130間。

香港有望力保三甲位置

香港新股融資全球排名第三，僅次美國納斯達克及紐約交易所；納斯達克上半年上市宗數達163宗，融資規模達3566億元，全球最高。德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興認為，香港今年難以重奪全球之冠，惟有望力保三甲位置。

德勤全國上巿業務組華南區主管合夥人劉志健認為，今年上半年新股上市融資規模按年升逾一倍，主要受惠於第二上市、同股不同權及新經濟公司來港上市，認為來港上市的行業將繼續由醫療行業及房地產行業主導，料合計佔今年上半年發行量超過一半。

今年上半年集資最大規模的新股為快手科技 （01024） ，其次為京東物流 （02618） 、百度 （09888） 、嗶哩嗶哩 （09626） ，合共集資近1300億元。

中概股續赴美掛牌

德勤表示，中概股赴美上市的熱度未有減退，上市宗數及融資金額按年錄得增幅。截至今年上半年，合共錄得33家中概股赴美上市，融資規模按年增213%至90.5億美元。市傳多隻獨角獸曾有意來港上市，惟最終棄港赴美。歐振興認為，部分中概股赴美上市，是希望獲得歐美投資者青睞，又認為企業仍會計劃來港作第二上市，最終走向全球發展。

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德勤表示，今年下半年新股市場繼續迎來逾2000億元新上市的融資活動，計劃上市的企業包括以科技為基礎的同股不同權企業、零售店鋪網絡、人工智能和創新解決方案及智能保健及醫藥平台，並有望見到本土的科技獨角獸上市。

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記者：謝卓榮