美國投資250億元 用於研發新冠肺炎藥物

美國除了購買大量新冠疫苗外，也積極開發新冠肺炎藥物。美國傳染病專家福西表示，美國政府目前投資32億美元（約249.6億港元），協助研發治療新冠肺炎的藥物。

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福西（Anthony Fauci）周四（17日）在白宮記者會上宣布消息，他表示政府斥資32億美元來研發包括可減輕新冠肺炎症狀的藥物。

福西透露這筆資金有助加快臨床試驗，並為私營機構研究、開發和生産藥物提供額外支援。據悉，用於治療新冠肺炎的藥物正處於研發階段，有機會於今年底前到貨。

但福西表示目前很多有潛力演變成大流行病的病毒，都幾乎沒有治療方法，因此強調疫苗仍然是對抗新冠肺炎疫情的核心武器。

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美國政府目前已批准使用瑞德西韋（remdesivir）來治療新冠肺炎，並緊急批准使用美國再生元製藥公司（Regeneron Pharmaceuticals）的「抗體雞尾酒」療法。但病人只能在醫院或診所使用這些藥物，需求也一直偏低。

福西等專家都加強呼籲改用藥丸治療新冠患者，讓患者可自行服用。目前包括輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）和阿斯利康（Astrazeneca）等公司，都正在測試治療新冠肺炎的藥丸，預計仍需數月時間才可取得結果。



責任編輯：鄭錦玲