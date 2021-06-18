【職場平等】日本女性管理層不足10%   受職場文化影響？

職場性別平等是現時企業關注的議題，管理層當中的女性比例成為其中一項指標。最近有調查發現，日本大部分企業管理層當中，不足10%是由女性擔任，落後於其他國家。

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日本經濟團體聯合會早前訂下目標，希望在2030年前女性管理層的比例可以達至30%。該會期望藉此肯定女性的工作，發展「女性經濟」。

不過據路透社最新的調查發現，目前大部分企業均不足10%。此數據與2018年、2020年的同類調查接近，反映幾年間日本企業在推動女性管理層的成效似乎欠佳。86%受訪企業更估計，未能在2030年前達標。

根據世界經濟論壇2020的報告，更顯示日本在性別平等方面，在153個國家中排行121位。路透社引述調查結果，有企業認為以往日本職場聘用的大部分是男性，故調整比例需時。而且首要係增加女性經理的比例，同時改革職場文化。

有從事服務業的經理更稱，日本社會風氣需鼓勵女性擔任重要職位，否則永遠未能達標。因現時日本職場文化由男性主導，又未有足夠支援予在職女性。

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責任編輯：葉泳珊