CHRONOMASTER REVIVAL SAFARI復刻版腕錶 搭戴EL PRIMERO機芯 展現野性不羈的一面

ZENITH設計師不斷思考如何為1969年面世的El Primero機芯注入大自然元素，設計一款風格截然不同的作品，重塑經典，予人耳目一新的感覺。ZENITH推出Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶，呼應大自然的活力色彩與質感，並融合品牌備受尊崇的機芯，配合計時腕錶之實用功能與人體工學設計。Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶，以蔥郁青翠的色彩演繹經典的復古計時腕錶。



這款計時腕錶糅合清新與現代氣息，採用與歷史悠久的A384原創腕錶相同的幾何造型與整體比例，錶殼外觀與手感則截然不同。Safari腕錶未有沿用傳統的緞光和拋光處理表面精鋼錶殼，反而選用了比精鋼更輕盈但更堅固的鈦金屬。整個錶殼，包括飾以星形紋章的錶冠和泵式按鈕，均採用微噴砂裝飾，透過啞光飾面吸收光線，而非反射光線，從而突顯鈦金屬的深邃色調。

Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶呈深橄欖綠色及冷峻的雲杉綠色，啞光深綠色錶盤與黑色計時盤及測速刻度形成鮮明對比，覆有暖米色SuperLumiNova超級夜光物料的鑲貼巴頓形時標和指針，散發一抹復古氣息。日期視窗採用綠色背景配搭白色字的設計，與錶盤融為一體，但在需要查看時亦能清晰閱讀。橡膠和「Cordura」效錶果帶採用呼應錶盤的卡其綠色調，搭配啞光微噴砂鈦金屬針式錶扣。

復古靈感的前衛風格計時腕錶，透明底蓋令El Primero高振頻自動計時機芯清晰可見。此機芯自1969年面世以來不斷推陳出新，而這款腕錶所搭載的版本，是最接近原型的演繹。



Chronomaster Revival Safari復刻版腕錶已整裝待發，準備探索El Primero機芯未曾涉足之境，2021年6月起於ZENITH專門店及網上商店推出。

ZENITH：觸手分秒之真。



ZENITH鼓勵每個人心懷鴻鵠之志，砥礪前行，讓夢想成真。ZENITH於1865年創立，是首間具有現代意義的製錶商，自此，品牌的腕錶便陪伴有遠大夢想的傑出人物實現改寫人類歷史的壯舉，如路易•布萊里奧（Louis Blériot）歷史性地飛越英倫海峽、菲利克斯•鮑加特納（Felix Baumgartner）破紀錄地以自由降落方式完成平流層跳躍。ZENITH亦彰顯女性的遠見卓識與開拓精神，向女性在過去和現在取得的卓越成就致敬，並於2020年推出首個專為女性而設計的Defy Midnight系列。



創新是ZENITH的指引星，品牌的所有錶款均配備錶廠自行研發與製造的非凡機芯。自世界上首款自動計時機芯——El Primero機芯——於1969年面世以來，ZENITH陸續以精確至1/10秒的Chronomaster Sport系列腕錶，以及精確至1/100秒的DEFY 21腕錶，主宰瞬息之間的計時。自1865年以來，ZENITH陪伴敢於挑戰自己並突破界限的人士，共同創造瑞士製錶業的未來。觸手分秒之真，就在當下。

（資料由客戶提供）