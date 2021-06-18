【疫苗優惠】友邦推接種疫苗優惠　客戶可享200元「智遊保」保費折扣優惠

▲ 友邦香港（01299）宣佈，為鼓勵市民積極接種疫苗，擬為已接種疫苗的客戶推出多項獎賞。

友邦香港 （01299） 宣佈，為鼓勵市民積極接種疫苗，擬為已接種疫苗的客戶推出多項獎賞。在今年6月21日至9月30日期間，凡接種新冠疫苗並成功投保AIA「智遊保」客戶，可享200元的保費折扣優惠。包括即時100元的 AIA「智遊保」保費折扣，以及適用於下一次投保AIA「智遊保」計劃時的100元保費折扣。

此外，為鼓勵會員積極預防疾病，「AIA Vitality健康程式」會員凡接種以下其中一種疫苗，包括流感疫苗、乙型肝炎疫苗、甲型及乙型肝炎疫苗，HPV疫苗或新冠疫苗，可賺取1000積分。

友邦亦推出接種「2019冠狀病毒病」疫苗獎勵計劃，從現在至8月底期間，友邦將於辦公大樓設置疫苗接種點，供員工及財務策劃顧問在辦公時間內接種疫苗。

已接種1劑疫苗的員工可額外獲一天假期，而接種兩劑的員工合共可額外獲兩天假期。若員工及財務策劃顧問在8月31日前已接種兩劑「2019冠狀病毒病」疫苗，可獲購物禮券及參加公司的內部抽獎活動。

相關文章﹕

【疫苗優惠】西九龍中心、D2 Place等深水埗區商場及團體下月齊推2000萬優惠 租樓買樓佣金或有9折

【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎 大獎為富薈酒店一年住宿

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚