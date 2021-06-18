▲ 【大新系】大新金融、大新銀行齊破頂 花旗：中期業績港銀中最好、具加派息空間

大新系見異動，大新金融 （00440） 及大新銀行 （02356） 雙雙破頂！大新金融半日升35%，大新銀行則漲36%，午後升幅開始收窄。券商花旗發報告唱好大新系，更預期大新銀行上半年營運溢利將按年升18%，相信是覆蓋的香港銀行股當中最好的一間。同時，上調大新金融及大新銀行的目標價。

大新金融半日漲35%，中午收報33.4元，惟午後股價升幅開始收窄，截至下午1時半，最新報28.15元漲14.4%，成交1.67億元。大新銀行中午收11.1元，最新報9.78元，升幅減少至19.7%，成交額1.3億元。

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花旗：2股基本面持續改善 具加派息空間

花旗昨日（17日）發報告形容，大新銀行正逐漸走出社會動盪及疫情的陰霾，相信在淨息差觸底反彈及資產質素改善帶動下，未來幾年的盈利增長顯著。單計今年上半年，花旗就估計大新銀行的溢運溢利將按年升18%，相信是港銀中最好，並對大迎銀行2021年至2024年的盈利預測上調6%至14%不等。

大新金融方面，利好因素與大新銀行大致相若，花旗又上調其盈測5%至9%，以反映非利息收入增長、淨息差改善，以及聯儲局由2023年起加息3次的預測。

花旗總括，兩者基本面有改善，並具有加派息的空間，遂將目標價由10.5元上調至11.2元，重申對兩股「買入」評級。

大新金融及大新銀行昨（17日）委任首席財務總監，執行董事王伯凌已停任為大新金融及大新銀行集團之集團財務及營運總監 ，周志良將負責集團財務管理及監控職能。

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編輯：吳敏芳、趙穎妍