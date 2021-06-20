【加密貨幣】英倫銀行研究數字貨幣 矢言比比特幣高效千萬倍

英倫銀行金融科技總監Tom Mutton於周四（17日）出席論壇時重申對開發央行數碼貨幣（CBDC）的興趣，又指人們將會繼續持有現金。此外，他也在論壇中反駁有關央行開發數碼貨幣的質疑，包括保護私隱、如何增加公眾信任及確保公平地取得相關技術。

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近日Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）質疑比特幣挖礦所造成的環境問題，Tom Mutton直指比特幣有不少缺點，而且缺乏能源效率，「沒有可能將比特幣與我們將會使用的數碼貨幣比較」，又矢言比比特幣高效千萬倍。話雖如此，但他仍看重區塊鏈的技術，並將比特幣比作洗澡水，區塊鏈比喻為嬰兒，敦促重視環保的英國國民不要將「嬰兒如洗澡水般沖走」。

英國財相Rishi Sunak四月曾表示，已向英倫銀行反映研究名為「 Britcoin」的央行數字貨幣，目的是應對比特幣等加密貨幣帶來的挑戰。英倫銀行指，數碼英鎊不會取代實物現金或銀行帳戶，又指仍未就是否於英國引入CBDC作最終決定。

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