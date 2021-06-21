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【新股IPO】和黃醫藥13披和黃原號碼上市　次日孖展尚未足額、富途拒孖展認購

新股IPO 18:56 2021/06/21

分享：

和黃醫藥（00013）周五（18日）起招股。

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥 （新上市編號：00013） 上周五（18日）至6月23日招股，並披上長和重組前「和記黃埔」00013的號碼。至周二下午6時，綜合多間券商數據，和黃醫藥孖展錄得3.57億元，以公開招股部分佔5.85億元，和黃醫藥孖展認購尚未足額認購。

和黃醫藥招股詳情

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主要券商中，輝立借出1.1億元、耀才借出1.14億元，華盛證券借出5000萬元。以往活躍於新股孖展市場的富途表示，暫不支持銀行融資認購和黃醫藥。

和黃醫藥目前在英國、美國已經上市，和黃醫藥ADR（美：HCM）上周五收報29.2美元，以一ADR相當於5股股份，和黃醫藥ADR較港股招股價上限45港元，輕微溢價不足1%。

和黃醫藥在招股書預告，有意在上海科創板上市，即未來有機滬港紐倫4地同時上市。

和黃醫藥招股詳情﹕【下一頁】

和黃醫藥計劃全球發行1.04億股，其中一成本港作公開發售，集資最多46.8億元。和黃醫藥招股價每股45元，每手500股，一手入場費為22727元，預期6月30日掛牌。

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編輯﹕賴奕羚

港股 生物科技 IPO 服務 孖展 和黃醫藥（00013） 長和（00001）

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