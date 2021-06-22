  • 26°C
香港時間 : 2021622日 (二) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】和黃醫藥13披和黃原號碼上市　今截孖展但尚未足額、富途拒孖展認購

新股IPO 12:33 2021/06/22

分享：

和黃醫藥（00013）周五（18日）起招股。

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥 （新上市編號：00013） 上周五（18日）至6月23日招股，並披上長和重組前「和記黃埔」00013的號碼。和黃醫藥今截孖展，截至周二下午12時半，綜合多間券商數據，和黃醫藥孖展錄得3.59億元，以公開招股部分佔5.85億元，和黃醫藥孖展認購尚未足額認購。

主要券商中，輝立借出1.1億元、耀才借出1.14億元，華盛證券借出5000萬元。以往活躍於新股孖展市場的富途表示，暫不支持銀行融資認購和黃醫藥。

和黃醫藥招股詳情

    點擊圖片放大
    +3
    +2

和黃醫藥目前在英國、美國已經上市，和黃醫藥ADR（美：HCM）上周五收報29.2美元，以一ADR相當於5股股份，和黃醫藥ADR較港股招股價上限45港元，輕微溢價不足1%。

和黃醫藥在招股書預告，有意在上海科創板上市，即未來有機滬港紐倫4地同時上市。

和黃醫藥招股詳情﹕【下一頁】

和黃醫藥計劃全球發行1.04億股，其中一成本港作公開發售，集資最多46.8億元。和黃醫藥招股價每股45元，每手500股，一手入場費為22727元，預期6月30日掛牌。

相關文章﹕

【長和旗下】和黃醫藥獲霸菱亞洲1億美元戰略投資 發行價30.5美元溢價7%

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

越秀服務TOD物業管理模式 發展潛力巨大

編輯﹕賴奕羚

港股 生物科技 IPO 服務 孖展 和黃醫藥（00013） 長和（00001）

上一篇文章

【新股IPO】中駿商管606次日招股　孖展未足額、國際配售已足額

下一篇文章

【新股IPO】互聯網醫療平台醫脈通通過上市聆訊　擬集資約39億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高