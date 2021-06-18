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【美股分析】聯儲局提前加息時間表 華爾街撈底王力讚續看好美股

股樓投資 18:51 2021/06/18

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聯儲局周三（16日）議息會議後，大幅提高今年的通脹預期，並提前了下一次加息的時間框架，預計美國首次加息時間預測提前到2023年，，被稱為華爾街抄底王的 David Tepper  周四 (17 日)接受訪問時，認同局方的行動，又指這反映聯儲局官員並沒有在「軚盤睡著了」。

【美股分析】次按危機憑做淡樓市大賺 基金大鱷巴斯料通脹將達12%

他認為局方提早加息時間表不會對股市有太大影響，坦言認為目前股市還是不錯，並預期可能要到今年稍後時間才開始縮減買債計劃。由2013年歷史所見，當聯儲局開始討論收水時，美股表現平平，但David Tepper認為這是好跡象，表明經濟處於非常好的位置。

對冲基金公司Appaloosa Management David Tepper），以投資受壓資產（Distressed asset）揚名，且為全球最賺錢的對冲基金經理之一，過去維持年度平均回報達到30%。

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撰文 : 林展鋒

撈底 基金 市盈率 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息

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