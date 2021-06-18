【AppleCare+】蘋果下調M1 Mac機AppleCare+計畫價格　MacBook Air及MacBook Pro受惠

▲ 近日蘋果特意下調AppleCare+計畫價格，配備M1芯片的MacBook Air和13寸MacBook Pro的AppleCare+價格大減。

購買蘋果（Apple）產品的客戶，均會苦惱是否需要購買保養服務AppleCare+。為了吸引更多客戶購入服務，近日蘋果特意下調AppleCare+計畫價格，配備M1芯片的MacBook Air和13寸MacBook Pro的AppleCare+價格大減，由原先的249美元（約1,933港元）減至199美元（約1,545港元）。

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外國科技網站MacRumors報道指出，蘋果昨（17日）起在美國官網上降低M1版本MacBook Air和13寸MacBook Pro的AppleCare+價格。至於採用Intel芯片的13寸MacBook Pro，則未能享用是次優惠，AppleCare+的價格依然是269美元（約2088港元）。

報道提及，是次價格下調不只是美國，加拿大等地也可受惠，不過折扣則是根據當地貨幣而有所不同。

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責任編輯：曾曉汶