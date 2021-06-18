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北韓對美國有兩手準備 金正恩：對話和對抗

環球政治 12:15 2021/06/18

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金正恩強調要做好對話和對抗的準備。

北韓與美國的關係近年變得反覆，北韓對美國的態度，在拜登上任後愈趨強硬。北韓領袖金正恩在勞動黨第八屆中央委員會第三次會議上強調，維持朝鮮半島穩定要做好兩手準備，對話和對抗。在美國新政府成立後，今次是金正恩首度表明態度。

金正恩：北韓正面臨糧食危機 籲舉全國之力保糧食生產 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》報稱，金正恩詳細分析美國總統拜登（Joe Biden）對北韓的政策取態，列出對付的相應戰術及策略行動方案。金正恩在會上強調，為維護國家的尊嚴和自主發展所帶來的利益，保障和平環境和國家安全，對話和對抗兩方面都要做好準備，尤其在對抗方面要做好萬無一失的準備。

據報，金正恩更評估最近國際政治上出現的變化與革命等對外在因素，要求提高北韓的戰略地位，進一步發揮主動性，並為此營造有利的外部環境。朝中社指「會議將持續進行」，預示會議會在周五（18日）將繼續召開。

金正恩瘦了？專家憂慮與北韓政局有關（多圖） 【下一頁】

麻省理工大學的核問題專家納朗（Vipin Narang）指出，金正恩今次講話相信是避免刺激拜登政府，認為北韓目前把問題交回美國，視乎華府反應再決定下一步行動。納朗相信，按照北韓的糧食問題及新冠疫情，金正恩會避免任何對抗的舉動。

責任編輯：吳漢培

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