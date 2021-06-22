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【奈雪的茶IPO】奈雪的茶2150今截孖展　暫錄969億元超購189倍（不斷更新）

新股IPO 12:31 2021/06/22

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奈雪的茶（新上市編號﹕02150）於周五（18日）起招股。

奈雪的茶（新上市編號﹕02150）於周五（18日）起招股，今日將截孖展，綜合多間券商數據顯示，奈雪的茶孖展暫錄969.7億元，超額認購189.4倍。當中，富途借出240.6億元，耀才借出176億元、華泰借出139億元，輝立借出131億元。

外電報道指，據報由於機構投資者反應熱烈，奈雪的茶將於周二（22日）下午截止國際配售部分的認購。此外，亦有消息指，據報奈雪的茶將以上限19.8元定價，集資近50.94億元。

奈雪的茶招股詳情，詳見﹕【下一頁】

奈雪的茶簡介（按圖可放大）

    點擊圖片放大
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奈雪的茶是中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌。奈雪的茶計劃發售約2.57億股，招股價介乎17.2元至19.8元，集資最多約51億元，一手（ 500股）入場費9999.7元。公司將於6月30日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 奈雪的茶（02150） 集資 孖展 IPO
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