【招聘會】華置下周日首辦招聘日　提供約600名全職及兼職、月薪最高可達8萬元

華人置業 （00127） 表示，樂於為香港市民提供多個就業及培訓機會，特別是工作受疫情影響人士或弱勢社群，集團將於下周日（27日）假座The ONE L19 Harlan’s首辦招聘日，提供約600名全職及兼職的就業機會，月薪最高可達8萬元。

華置指，職位有來自華人置業集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司。工種包括會計、資訊及科技、物業銷售及市場推廣、銷售及客戶服務、行政、物業管理、物業管理服務、證券、維修服務等多個範疇，適合不同背景、工作經驗、年齡及學歷人士。

除了傳統職位，集團亦計劃開設一些較為特別的職位，負責提供體貼而富趣味的服務，例如「田園護理大使」、「康樂統籌員」、「顧客關懷大使」、「飲食公關」、「資料搜集員」、「神秘顧客」、「環保大使」、「營養及體重管理師」、「攝影師」、「興趣班導師」及「功課輔導班導師」等。

華置行政總裁陳凱韻表示，期望這次招聘 日 可以得到大家的支持和參與，冀在配合集團業務發展的同時，為香港市民及經濟出一分力。

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編輯：吳敏芳