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以巴衝突再起 以色列3日二度空襲加沙

環球社會熱點 12:12 2021/06/18

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以色列與巴勒斯坦上月21日簽訂停火協議後，雙方再次出現重大衝突。巴勒斯坦激進組織哈馬斯周二（15日）起，連續第3日向以色列投放燃燒彈氣球，以色列軍方遂第二次對加沙地區發動空襲，暫時未有傷亡報告。

以色列再空襲加沙 反擊巴勒斯坦發射燃燒氣球 【下一頁】

以色列軍方指哈馬斯（Hamas）單方面打破停火協議，周二（15日）起連續3日向以色列投放燃燒彈氣球。以色列軍方決定報復，周三（16日）凌晨首次空襲加沙（Gaza）還擊，亦是以色列新政府上台以來，首次與哈馬斯正面衝突。

哈馬斯攻勢持續，再對以色列投放燃燒彈氣球，以色列周四（17日）第2次對加沙地區發動空襲，暫未接獲傷亡報告。以色列軍方表示，空襲以哈馬斯軍事基地及火箭發射場為目標，以回應哈馬斯的燃燒彈氣球，同時亦強調，部隊隨時為敵對行動重燃在內的各種情況做好準備。

內塔尼亞胡統治正式終結 以色列任命新總理 【下一頁】

有外媒取得由加沙地區的監控影片顯示，哈馬斯組織向上空發射重機槍，試圖撃落以色列戰機。鄰近加沙的以色列地區突然響起火箭炮空襲警報，但軍方指警報因普通炮火觸發，而非火箭炮來襲。

事實上，當地猶太人與巴勒斯坦人關係持續緊張，雙方早前分別在耶路撒冷舊城遊行，期間互相投擲雜物。另外，亦有一名巴勒斯坦少年於周四因向以色列士兵投擲可疑爆炸物品，最終被以色列軍隊開槍射殺。

責任編輯：郭麗明

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