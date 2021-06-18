精神問題年輕患者 公立輪候時間長 維樂天蝴蝶計劃 免費援助及治療

香港公營兒童及青少年精神專科的輪候時間長，維樂天蝴蝶計劃中，有正受精神困擾的年輕患者，最長的輪候時間達四年。維樂天（香港）蝴蝶計劃聯席主席、精神科專科林美玲醫生指，公布計劃成效報告，發現兒童及青少年精神問題與收入相關，有近半計劃參加者居住於全港貧窮人口較多的地區。基層家庭難以負擔私營醫療服務，在未能及時輪候到公營醫療服務的情況下，這群年輕患者或錯失治療黃金期，影響深遠。

林美玲醫生指，兒童及青少年的精神問題眾多，當中包括多種認知、情緒、發展和行為障礙、自閉症、專注力不足/過度活躍症 (ADHD)、學習障礙、情緒病、焦慮症、思覺失調和進食失調症。凡此種種，也有機會為兒童及青少年帶來深遠影響，應及早診斷和治療。維樂天蝴蝶計劃於2016年開始推行，為合資格兒童及青少年，提供免費精神科專科確診、治療和藥物，直至他們成功輪候醫管局的專科醫療服務。計劃申請資格人士為有經濟困難、受精神問題困擾的21歲或以下的兒童及青少年。現時，維樂天已為超過1500個個案提供免費診斷及治療。

公營醫療輪候時間長 基層家庭難以獲得治療

基層家庭受經濟能力所限，大多只能在公營醫療網絡中尋求醫療服務。可是，香港公營醫療系統資源極為有限，加上本港精神科專科醫生不足，基層的精神健康問題並沒法得到及時治療，患者有可能因而錯失治療黃金期。

參與維樂天蝴蝶計劃三個月 家長、患者情況有改善

維樂天分析1200名患者的數據，發現有近一半參加者居住於香港貧窮人口較多的五個地區，包括觀塘、黃大仙、葵青、屯門和北區。而且綜援家庭的患者病情較嚴重、家長壓力也較大。林美玲醫生指：「維樂天蝴蝶計劃幫助不少患者，當中基層家庭可以在較早階段獲得醫療服務，獲益更大。與基線比較，患者參與維樂天蝴蝶計劃三個月後，病情有所改善，然後趨向穩定，可見計劃的免費治療及藥物對患者的病情有一定幫助。而隨著患者的情況有所改善，加上維樂天蝴蝶計劃亦有為家長及照顧者提供支援，患者家長的精神健康亦有所改善。」

個案：維樂天蝴蝶計劃助度過難關

現時就讀大專的阿權，大約四年前、仍然就讀中學時，因成績欠佳、上課不專心、大意而被轉介至學校社工協助跟進。在社工布姑娘的幫忙下，證實患有焦慮症、專注力失調/過度活躍症及讀寫障礙。阿權說：「2017年時到公立醫院輪候兒童及青少年精神科專科，需等候至2021年，社工馬上轉介我申請維樂天蝴蝶計劃。」

社工布姑娘形容，維樂天蝴蝶計劃是阿權的「援兵」。因阿權爸爸2019年離世、媽媽的精神分裂越發嚴重需長期入住醫院、阿權沒法應付爸爸的身後事費用、阿權亦需要應付文憑試，處境非常困難。幸好，維樂天蝴蝶計劃的免費治療令阿權病情有所改善，成績亦見進步，最後成功入讀軟件工程高級文憑。而且即使現時一人居住，也井然有序、能照顧自己起居飲食。

阿權非常感謝維樂天蝴蝶計劃的支持，現時更成為維樂天蝴蝶計劃大使希望可以幫助同樣受精神問題困擾的年青人，他說：「我屬於較幸運的一群，因為本身性格非常被動，幸好學校及社工發現了我的問題。但我也希望年輕人如遇上困難，應主動尋求幫助，方可正確解決問題。」布姑娘亦說，阿權的路的確很不容易，是一個值得與年輕人分享的勵志故事。

▲ (左起）維樂天董事會成員余頴怡女士、周大福慈善基金會項目總監李鑫元先生、維樂天（香港）主席林慧敏女士、周大福慈善基金會秘書長陳美華女士、維樂天（香港）蝴蝶計劃聯席主席及精神科專科林美玲醫生、維樂天蝴蝶計劃大使阿權、香港明愛社會工作服務部長黎永開太平紳士及維樂天董事會成員陳幹恆先生

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