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【電子消費券】陳茂波下午3時公布消費券詳情　傳可用於交通工具（不斷更新）

Hot Talk 14:56 2021/06/18

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【電子消費券】陳茂波下午三時公布消費券申請詳情

財政司司長陳茂波早前透露，電子消費券最快於7 月初接受申請。陳茂波將於今日下午3時舉行記者會，公布消費券申請相關詳情，本文將直播記招重點。此前消息指，政府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受5000元電子消費券申請，市民可於網上登記或填表。合資格人士須提供姓名、身份證 、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。

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另外，有消息指，八達通或因技術所限，無法選擇性扣減消費券，相信可用於交通工具上的機會頗高。早前有指消費券分兩期派發，即每期2,500元。消息指，市民領取交通貼貼金額後，將會超出八達通的儲值上限的3,000元，因此估計八達通派發方式將與另外3間電子營辦商不同，或改成3期派發。

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經濟 電子消費券 陳茂波 財政司

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