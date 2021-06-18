【電子消費券】消費券7月4日起接受申請、8月可收錢 政府設中央平台供市民登記（不斷更新）

財政司司長陳茂波早前透露，電子消費券最快於7 月初接受申請。陳茂波將於今日下午3時舉行記者會，公布消費券申請相關詳情，本文將直播記招重點。此前消息指，政府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受5000元電子消費券申請，市民可於網上登記或填表。合資格人士須提供姓名、身份證 、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。

除陳茂波外，政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲亦有出席記者會。

電子消費券將於7月4日起接受登記，8月14日截止，為期6星期，市民可透過電子或書面登記；首兩星期經電子渠道登記的市民可於8月1日收到第一期款項。四家合資格營運商為Wechat Pay HK、Alipay HK及Tap & GO及八達通。如市民透過首三間合資格營運商登記，會分兩期獲得消費券（第一期2000元、第二期3000元）；如透過八達通登記，則會分三期獲得消費券（第一期2000元、第二期2000元及第三期1000元）。合資格消費包括本地交通、零售、餐飲、服務業；網上或實體消費均可。

圖看消費券重要資料

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以下為記者會直播：

【16：14】如何防止商戶協助套現？王學玲稱營運商會留意消費習慣，如政府發現有合謀情況，或會將該商戶剔出使用範圍。

【16：14】在囚人士亦可申請，他們須經懲教處索取特別表格申請，金額可供家人使用。

【16：12】最後1000元儲值額進入八達通後，由持卡人決定如何使用，政府不會為使用設日期死線。

【16：08】如市民未能在七個月內用完八達通首兩期消費券（4000元），是否不可獲最後一期的1000元？陳茂波未有正面回應，只表示期間橫跨聖誕及新年等節日，政府亦會有sms提醒市民，相信市民未能花光4000元的可能性不大。

【15：57】四家營運商收到的行政費一致，政府亦要求營運商儘量將計劃所帶來的收益回贈市民。

【15：57】未來會否再推出？陳茂波表示，要視乎計劃效果，之後再作參考。

【15：50】此前港府經濟顧問預期，計劃可以為本港帶來相當於0.7% GDP的經濟效益。陳茂波表示，具體成效仍需觀察，視乎消費券會有多大程度用於替代原有的消費，但相信對整體經濟仍有正面作用。

【15：42】如何確認網上消費為本地消費？王學玲指該商戶要有本地商戶登記。

【15：40】上次現金發放計劃亦有發放款項予新來港人士，故今次亦包含在內。

【15：38】市民須作聲明，確認自己過去兩年主要時間在港，政府會與入境處等部門確認資料。政府亦聘請了德勤隨機抽樣檢查。

【15：35】為何即使技術上可行，市民仍不可透過Wechat Pay HK、Alipay HK及Tap & GO等一次過領取5000元？陳茂波指，要平衡不同市民需要，有市民希望細水長流，有市民希望可作較大額消費，認為現時做法可提供彈性。

【15：33】計劃行政費將遠低於財政預算案公布時的6億元。

【15：30】八達通如果原本有餘額，令市民未能一次過領取款項，餘額將會紀錄在八達通系統，待餘額減少後再領取，市民不會有損失。

【15：26】7月17日或之前以電子形式登記，最快8月1日可以收到第一期款項。

【15：23】合資格消費包括本地交通、零售、餐飲、服務業；網上或實體消費均可。

【15：21】選擇Wechat Pay HK、Alipay HK及Tap & GO的市民，消費券會直接進入電子錢包；以八達通則可透過八達通APPS、八達通服務站、公共交通補貼領取站等收取。

【15：16】有兩種支付方式：以Wechat Pay HK、Alipay HK及Tap & GO可分兩期獲消費券，第一期2000元，第二期為3000元。在計劃開始首兩星期完成登記得人士可在八月一日可獲取第一期消費券，兩個月後可獲第二期。

以八達通則分三期：第一期2000元、第二期2000元、第三期1000元。要待首兩期4000元用完後才可獲第三期。

7月4日至17日完成電子登記 7月18日至8月14日完成電子登記 第一期電子消費券：2000元 8月1日 9月1日 第二期電子消費券：2000元 10月1日 11月1日 第三期電子消費券：1000元 發放首期消費券後4至7個月內，合資格消費總額達到4,000元 第三期消費券將於達標的下一個月16日發放

【15：12】政府會設立中央平台供市民登記，市民須提供個人資料及選擇用哪個支付工具收取款項。如市民去年已用電子方式登記1萬元現金發放計劃，則只須回答兩條保安問題便可，不用再次輸入個人資料。市民亦可選擇用「智方便」登記。

另外，以書面登記的人士，可從網頁下載登記表格，或在郵局、5間銀行的指行分行、公屋屋村辦事處等索取。

【15：12】年滿18歲或以上人士可申請，申請人要滿足指定居留條件，即由今日起倒數兩年並非長時間不在香港，但參與廣東計劃、海外留學生、工作假期參加者、在境外留醫、港府或其他機構的外派人員及其家人不在此列。

【15：10】7月4日接受登記，8月14日截止。可電子或書面登記。

【15：08】陳茂波：估計計劃涉及360億元，希望可帶動本地經濟復甦，同時冀計劃可帶動電子支付發展。

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另外，有消息指，八達通或因技術所限，無法選擇性扣減消費券，相信可用於交通工具上的機會頗高。早前有指消費券分兩期派發，即每期2,500元。消息指，市民領取交通貼貼金額後，將會超出八達通的儲值上限的3,000元，因此估計八達通派發方式將與另外3間電子營辦商不同，或改成3期派發。

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