▲ 【大宗商品】儲局放鷹、美滙見兩個月高 大宗商品急回、油股金礦股同挫

美國聯儲局議息後「放鷹」，美滙升穿92創兩月高，創下兩個月高位。大宗商品價格回落。 原油價格創出一個月最大跌幅，黃金價格跌破1800美元，瑞銀料未來6至12個月還有下行空間。

7紐約7月期油收報每桶71.04美元，跌1.11美元或1.54%；布蘭特8月期油收報每桶73.08美元，跌1.31美元或1.76%。另外，金價大跌逾2%，現貨黃金收報1773.31美元，大幅下跌2.14%，跌穿1800美元。

油股下挫，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 及中海油 （00883） 跌2至3%。金礦股續跌，紫金 （02899） 跌3.6%、中國黃金國際 （02099） 跌逾4%、招金 （01818） 跌逾2%。

所有主要金屬周四均下跌，LME銅下跌3.6%，鋅下跌3.7%，鋁下跌2.8%。紐約商品交易所銅期貨下跌近半成。

分析指出，這是一場醞釀已經數周的拋售，所有與大宗商品相關的資產都大幅下跌。美元走強降低了美元計價的大宗商品的吸引力。

美滙指數連續第5個交易日上漲，是2020年3月以來最長升浪。

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編輯：吳敏芳