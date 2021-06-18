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【新冠疫苗】馬來西亞研究「溝針」 加強對抗變種病毒

環球政治 11:34 2021/06/18

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變種新冠病毒在多國肆虐，馬來西亞政府考慮為民眾接種兩種不同的新冠疫苗，希望更有效對抗變種病毒。馬來西亞當局指，考慮首先為民眾先接種阿斯利康疫苗，再接種輝瑞疫苗。馬來西亞官員強調，正在收集混針數據，不會很快作出決定。

馬來西亞今起全國封城兩周 多個行業停工 【下一頁】

馬來西亞科技部部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）周三（16日）表示，已經收到來自德國的「溝針」數據，正研究首針接種阿斯利康疫苗（Astrazeneca），次針打輝瑞疫苗（Pfizer）成效。哈伊里表示，很多國家採用同樣方法提高抗體，馬來西亞最終可能會推行同樣措施。當局正密切監察相關數據，不希望在收集到更多數據前倉猝作決定。

哈伊里指馬來西亞政府正與阿斯利康藥廠合作，確保疫苗準時交付。政府亦與輝瑞洽購4,480萬劑疫苗，預計會在年內交付。通過新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）及上述已洽購疫苗，馬來西亞共有7,350萬劑新冠疫苗，足以讓所有民眾完成接種。

馬來西亞下周全面封城兩周 每百萬人感染率超越印度（第二版） 【下一頁】

馬來西亞5月下旬曾破紀錄單日新增9,000宗，當局本月再度實施封城措施，並加快疫苗接種速度，希望達至年底實現群體免疫目標。馬來西亞衛生部長巴巴（Adham Baba）表示，周三為國民接種逾21萬劑新冠疫苗，高於政府訂立每日20萬劑目標。

責任編輯：李俊儀

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