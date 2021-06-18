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【英國疫情】單日增1.1萬宗確診 專家料會升至1.5萬宗

環球社會熱點 11:03 2021/06/18

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英國面對新冠肺炎變種病毒威脅，確診個案持續上升。英國單日再新增超過1.1萬宗新冠肺炎確診，創英國自2月19日以來的單日新高，也是英國時隔4個月以來單日確診數字再次破萬。但專家預計，英國的單日確診數字未來有機會升至1.5萬宗

英國擬修例容許在家工作 僱主強制員工返公司屬非法 【下一頁】

英國衛生部公布截至當地周四（17日）上午9時的數據，顯示英國在過去24小時再增11,007宗確診個案，累計確診個案超過460萬宗。

英國於2月19日單日新增12,027宗確診個案，而英國時隔近4個月單日再增11,007宗確診，創下2月19日以來的單日新高。

英國同日再新增19名新冠患者死亡，創下自5月11日以來的最高單日確診死亡人數，累計確診死亡人數達到127,945。

英國正式推出疫苗護照 望協助舉辦大型活動 【下一頁】

英國已有超過8成的成年人口（約4,221萬人）接種最少一劑新冠疫苗，接種兩劑的成年人口比率也達到58%（約3,067萬人）。只是英國的新冠疫苗接種率持續上升，確診人數則未見緩和。英國過去一周新增確診數字，較前一周大幅增加34%。

但英國流行病學家斯佩克特（Tim Spector）周三（16日）預計英國有機會日增1.5萬宗確診個案。他估計英國這一波疫情會於未來10至14日左右達到高位，新增確診人數在未來1個月内料會回落及變得更受控。

斯佩科特更呼籲英國政府修改新冠肺炎常見症狀清單，表示頭痛、流鼻涕、喉嚨痛及打噴嚏目前為常見症狀。

責任編輯：鄭錦玲

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