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【歐國盃】歐足協提醒球員 勿再移動贊助商物品

環球社會熱點 10:49 2021/06/18

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歐洲國家盃開賽至今，其中一個亮點相信是球員出席記者會的舉動。繼葡萄牙及法國球員後，意大利再有球員在記者會移動贊助商產品。歐洲足協就事件提醒球員，勸告切勿再挪動贊助商物品。

【歐國盃】普巴唔理贊助商 賽後記招移開啤酒瓶 【下一頁】

球員的舉動惹起熱議，歐洲足協周四（17日）亦作出回應。歐洲國家盃賽事總監卡倫（Martin Kallen）表示，歐洲足協已與球隊溝通，強調贊助是賽事乃至歐洲球壇的重要收入來源。

卡倫表明，賽事需跟從歐洲足協與贊助商的協議所定的守規，但亦尊重球員的宗教自由。據悉，歐洲足協已安排公關部門，在穆斯林球員出席記者會前，先移走啤酒贊助商的物品。

    點擊圖片放大
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包含可口可樂及喜力啤酒等12家2020歐洲國家盃的主要贊助商，為歐洲足協帶來接近20億歐元收入（約185億港元）。球員透過所屬國家足協及球會，亦會分得今屆賽事的商業收益。

【歐國盃】賽前傳場外有炸彈 意大利輕取瑞士晉級 【下一頁】

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）﹑法國中場普巴（Paul Pogba）及意大利中場盧卡迪利（Manuel Locatelli）先後在記者會上，移動擺放在桌上的贊助商物品。

責任編輯：吳漢培

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