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【618戰報】「京東618」累計下單金額超3438億人幣 按年增27.7%

新經濟追蹤 17:54 2021/06/19

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京東（09618）周五（18日）發表大型促銷活動「京東618」數據。

內地夏季促銷活動816落幕，京東 （09618） 發表「京東618」數據，從6月1日0點起至6月18日24時，京東618累計下單金額超過3438億元人民幣，創歷史紀錄。京東去年同期的總下單金額為2692億元人民幣，意味今年的618下單金額按年增長27.7%。

集團表示，618當日開場3分鐘內，京東超市整體成交額按年增長逾10倍。

京東「618‧18周年慶 」首日手機品牌銷情，詳見﹕【下一頁】

有內媒亦報道指，京東金融數據顯示，在今年618開場10分鐘內，京東支付交易宗數按年增長超過1倍。

每年6月18日是京東的店慶日，京東每年會推出一系列的大型促銷活動，部分人士會把京東618與雙十一購物節呼應。

此外，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東發表致股東信，追溯京東過往18年來的成長。劉強東表示，京東在18年期間，公司員工從38人增加至37萬人，當中有20多萬一線員工，近8成來自農村地區，公司多年來的成長有賴員工支持，因此，公司會為員工提供保障，並指京東物流集團去年在每位一線員工的年均支出為11萬元人民幣。他強調，只有企業對員工好，員工才能真心服務客戶。

劉強東亦指，面向未來，京東集團將打造京東數智化社會供應鏈，利用技術和供應鏈能力降低流通成本，提升經營效率，讓中小微企業能夠擁有先進的資源和能力。

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編輯﹕賴奕羚

港股 京東集團—SW（09618） 雙十一 金融 京東（美：JD）

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