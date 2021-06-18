【廚櫃設計推介】廚房裝修度身訂造　設計美觀又實用

狹窄細小的廚房設計是許多香港家庭的頭痛點，家中廚房一般存放了不少食品雜貨，總令不少人覺得雜亂，不少人索性眼不見為淨。但事實上只要在廚房裝修設計上多花點心思，實用與華麗可以兩者兼備，令空間應用更人性化，煮食亦更方便！對裝修沒有任何經驗的朋友還是找一家專業的廚櫃設計公司幫手比較好！



選擇耐用廚櫃物料 拉摺式設計更靈活

要選擇一套優質的廚櫃，首要看廚櫃設計和所採用的門板，門板有飾面和板底之分，而櫃身的夾板結構必須具有足夠的承重力及防潮力; 加上香港天氣潮濕炎熱，對廚櫃亦有機會造成損耗，因此整套廚櫃必需持久耐用。

坊間的飾面物料包羅萬有，例如陶瓷石、FENIX納米技術啞光材質、亞加力或木紋等，不同物料可以營造截然不同的效果；而櫃身建議選用比較堅固的物料，特別推介使用七層夾板，承重力高又可防潮，配合歐洲進口五金配件，就能保持廚櫃歷久常新！

以下推介的啞黑廚房廚櫃設計，選用了靈活的拉摺式櫃門設計，需要時可將櫃門拉開，平時則可關上，令廚房呈現簡潔一致的視覺效果，特別適合一字型的廚房或空間有限的家居。這個設計更採用意大利進口 FENIX 納米技術啞光材質，具備抗指紋及熱能修復的特性，能透過熱力癒合表面輕微刮痕，亦有抑制細菌及防霉特質。其黑色門板亦能完美呈現廚房低調優雅的美感。



完美收納廚房用品 煮食更加得心應手

廚房的物品種類繁多，數十種的食材和調味料、各式各樣的碗筷杯碟和廚具器皿等，都需要位置整齊儲存，所以收納工程絕對是每個廚房不可或缺的任務！

以下這個開放式廚櫃裝修設計就兼具功能性與設計感，設計師加入多組吊櫃及地櫃，亦細致擺放不同收納配件，滿足儲存需要之餘，同時令烹調空間感十足。例如: 焗爐位置旁邊加入高身拉籃; 於牆身位置加入一系列優質的掛牆置物架及掛勾，均令煮食過程更順暢， 亦能騰出更多料理空間。如果廚房有轉角位置，不妨考慮安裝轉角拉籃，便能更善用儲物空間。地櫃亦加入可調較分層隔的拉籃，需要時能上下調整位置來存放各式物品，保持檯面整齊俐落。

另外亦十分推介廚櫃無把手的設計，櫃門以按壓作開關，減少被把手碰傷或勾住衣物的機會，感覺亦更簡約。





現代廚房裝修設計 打造智能入廚空間

來到科技發達的21世紀，從廚房設計中也能展現出來！一個現代的廚房設計當然要配備多種不同人性化裝置，考慮人體工學以及用家的便利度。



廚房設計能加入可調整高度的電動升降工作檯、內置地櫃吸塵機、多功能智能屏幕遙距控制廚櫃開啟等，設計別出心裁。這些廚房智能裝置，以科技融入烹飪，打造現代廚房，令人眼前一亮！





配合煤氣煮食爐具 啟發創意煮食點子

要將廚房效用發揮到極致，當然少不了功能卓越的組合式煤氣煮食爐！Mia Cucina的煤氣煮食爐火力高達8千瓦，加上意大利製造，信心保證，隨時都可以明火烹調出香氣四溢的菜式！( 溫馨提示: 如使用開放式廚房，記得安裝一部抽力強勁且配備延遲關機功能的抽油煙機，有效保持家居空氣清新。)



選擇廚櫃設計公司時當然要精挑細選！了解裝修用料及評價，最好選擇有多年廚房裝修設計經驗又有口碑的公司，再參考過往的廚房設計案例，從而獲得更多靈感。想更確切了解廚房裝修設計，有效果圖就更理想！除了貼心合用的廚櫃設計外，如果不想拆掉全部廚櫃，煤氣公司Mia Cucina亦提供全新門板更換服務，用家只需保留原有基本櫃身，即可因應需要而更換全新門板，輕易幫你廚房來個「大變新」！

（資料由客戶提供）