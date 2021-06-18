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【新股IPO】科濟藥業收跌8.5%每手蝕1400元 　優然牧業跌12%每手蝕830元

新股IPO 16:15 2021/06/18

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科濟藥業及優然牧業今日首掛表現潛水。

時代天使 （06699） 上市大熱未能帶動新股熱潮，今日兩隻首掛的新股均潛水。科濟藥業 （02171） 今日（18日）首掛低開27.05元，比招股價32.8元跌17.5%，最終收報30元，比招股價低8.5%，成交額達16.08億。以每手500股計，一手帳面蝕1400元。

至於今日另一上市新股優然牧業 （09858） 開報6.28元，較招股價6.98元低10%。該股收報6.15元，較招股價低11.9%，成交額錄12.3億元。以每手1000股計，一手帳面虧損830元。

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編輯﹕賴奕羚

港股 科濟藥業－B（02171） IPO
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