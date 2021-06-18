▲ 【新股IPO】和黃醫藥13今日起招股 一手入場費為22727元

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥 （00013） 今日起招股，計劃全球發行1.04億股，其中一成 本港 作公開發售，集資最多46.8億元。和黃醫藥招股價最高45元，每手500股，一手入場費為22727元，預期6月30日掛牌。

和黃醫藥指，公司將引入5名基石投資者，包括加拿大養老基金、凱雷集團、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金，合共認購25.35億元股份。

集資所得款項淨額約為44.4億元，約50%將用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃；約10%將用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合；約20%用於增強商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；約15%將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金；約5%用作營運資金及作一般企業用途。

和黃醫藥創立於2000年，專注於全球市場的創新型醫藥研發企業。目前，長和持有44.7%和黃醫藥的權益。

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責任編輯︰梁浩碩