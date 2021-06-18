  • 31°C
香港時間 : 2021618日 (五) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】和黃醫藥13今日起招股　一手入場費為22727元

新股IPO 09:09 2021/06/18

分享：

【新股IPO】和黃醫藥13今日起招股　一手入場費為22727元

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥 （00013） 今日起招股，計劃全球發行1.04億股，其中一成本港作公開發售，集資最多46.8億元。和黃醫藥招股價最高45元，每手500股，一手入場費為22727元，預期6月30日掛牌。

和黃醫藥指，公司將引入5名基石投資者，包括加拿大養老基金、凱雷集團、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金，合共認購25.35億元股份。

集資所得款項淨額約為44.4億元，約50%將用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃；約10%將用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合；約20%用於增強商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；約15%將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金；約5%用作營運資金及作一般企業用途。

和黃醫藥創立於2000年，專注於全球市場的創新型醫藥研發企業。目前，長和持有44.7%和黃醫藥的權益。

【長和旗下】和黃醫藥獲霸菱亞洲1億美元戰略投資 發行價30.5美元溢價7%

越秀服務TOD物業管理模式 發展潛力巨大

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 長和（00001）

上一篇文章

【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍　股價破頂升近6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）