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【港股市況】恒生指數早段升200點　體育用品股熱炒、三桶油逆市挫（不斷更新）

股市 10:22 2021/06/18

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港股市況不斷更新

美國上周首領失業救濟人數意外增加，道指跌210點，港股今早則輕微高開。恒生指數開報28586點，升27點。美團 （03690） 升逾2%；安踏 （02020） 升半成。科濟藥業 （02171） 首掛潛水逾17%；優然牧業 （09858） 潛水一成。

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即市走勢︰

【10：22】領展 （00823） 升3%，破頂高見77.85元，成交1.4億元。

【領展業績】領展末期分派增2%至1.4834元　香港續租租金上季重錄增長、王國龍：前景非常樂觀

【10：21】夢東方 （00593） 升近一倍，高見3.8元，成交254.8萬元。

【10：15】京東 （09618） 升近4%，高見289.6元。京東超市發布的618戰報顯示，6月18日開場3分鐘，京東超市整體成交額按年增長超10倍。

【10：12】教育股續挫，新東方 （09901） 挫近9%；思考樂教育 （01769） 跌逾3%；成實外教育 （01769） 跌近3%。

【10：01】恒大 （03333） 跌逾3%，破底低見9.98元；中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌逾2%。另外，融創 （01918） 挫逾半成。

【09：54】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升0.9%。

【09：45】大市升幅擴大至近250點，觸28800點水平；科指升2%，報8060點。

【09：44】道和環球 （00915） 反彈逾27%，高見0.44元。

【09：43】中燃氣 （00384） 跌逾7%，低見24.55元。報道指中國燃氣一附屬公司總經理等8人因湖北十堰煤氣爆炸事故被捕。

【湖北大爆炸】中國燃氣挫逾7% 公安拘八人涉十堰氣爆

【09：40】三桶油下挫，中石油 （00857） 跌逾4%；中海油 （00883） 跌2%；中石化 （00386） 跌逾3%。受美元上升拖累，國際油價跌逾1%。

【09：37】舜宇 （02382） 早段升7%，高見231.6元；瑞聲 （02018） 升近1%，高見57.5元。

【09：35】恒指早段反覆升百點，報28670點升111點；科指升1.7%，報8036點。

【09：34】體育用品股續熱炒，除發盈喜的安踏 （02020） 破頂升逾5%；李寧 （02331） 升逾6%，破頂高見84元；特步 （01368） 破頂升半成，高見13.26元。

【09：32】平保 （02318） 股價逆市跌逾1%，低見77.5元。 平保公布，近日收到持股5%以上股東卜蜂集團通知，自1月1日至6月16日間，以股東衍生工具交付股份之交易方式，累計減持平保H股1.83億股或A+H總發行股數的1%，單以H股計為2.5%。

【平保股價】卜蜂集團半年減持平保總股數1%　現價貨值144億

【09：30】奈雪的茶 （新上市編號：02150） 今日起招股，早前當影子股炒的賓仕 （01705） 今早跌逾4%，低見1.06元。

【09：23】恒生指數開報28586點，升27點。美團 （03690） 升逾2%；安踏 （02020） 升半成。科濟藥業 （02171） 首掛潛水逾17%；優然牧業 （09858） 潛水一成。

【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍　股價全日升3.4%

【09：14】期指高開68點或0.2%，開報28500點。

【08：59】恒指黑期升91點，報28587點；道指期貨升16點，報33709點。

【08：57】今日共有2隻新股招股，分別為奈雪的茶 （新上市編號：02150） 及和黃中國醫藥 （新上市編號：00013）

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶2150明日起招股　入場費10000元

【新股IPO】和黃醫藥13今日起招股　一手入場費為22727元

【08：45】美聯邦通信委員會提議禁售5間中國公司通信及監控設備　華為、中興有份

【08：00】小米618全平台累計支付金額突破150億元人民幣

【07：45】必瘦站4月銷售金額按年增近2.4倍　較疫情前同期升30%

【07：45】港股ADR收報28580點，升22點。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，跌0.81元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報607.95元，升8.95元或1.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國經濟預期強勁復甦，科技股反彈，首領失業救濟意外增，道指一度挫逾400點，道指收市最終跌210點，報33823點；標指跌1點，報4221點；納指升121點或0.9%，報14161點。

【開市9點半】奈雪的茶今正式招股　藍籌萬洲免去主席長子職務　安踏盈喜料上半年溢利增長倍增

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 港股ADR 期貨 恒生指數 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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【異動股】特步、李寧股價再度破頂　特步升6%、李寧升5%
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