【港股市況】恒生指數升約150點　體育用品股熱炒、車股午後上（不斷更新）

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【新股IPO】德勤：港上半年IPO集資額全球第三 全年規模料逾4000億
美國上周首領失業救濟人數意外增加，道指跌210點，港股今早則輕微27點，其後走勢反覆向上，恒生指數半日升169點，報28728點，成交814億元。恒生科技指數升1.4%，報8015點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油逆市跌逾2%至3%；體育用品股造好，安踏 （02020） 升半成；中燃氣 （00384） 跌逾12%。
焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
港世界競爭力排名連跌四年排第7 港府：有信心制度優勢未受影響
即市走勢︰
【13：28】信義光能 （00968） 升幅擴大至逾8%，高見15.1元。
【13：25】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾4%，高見233.8元。
【13：11】藥明生物 （02269） 升幅擴大至近6%，高見128元。
【13：10】比亞迪 （01211） 升逾3%，高見233.2元；吉利 （00175） 升近3%；長汽 （02333） 升近4%；廣汽 （02238） 升1%。
【13：00】港股午後初段升約150點，報28709點；科指升1.4%，報8009點。
【12：21】伯恩光學擬來港上市 集資156億元
【12：10】和黃醫藥孖展錄5.8億元 暫未足額認購
【12：00】恒生指數半日升169點，報28728點，成交814億元。恒生科技指數升1.4%，報8015點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 三桶油逆市跌逾2%至3%；體育用品股造好，安踏 （02020） 升半成；中燃氣 （00384） 跌逾12%。
科濟藥業 （02171） 首掛潛水近9%；優然牧業 （09858） 潛水逾17%。
【11：53】港股中午收市前升約175點，報28733點。
【11：47】奈雪的茶孖展暫錄194億元 超額認購37倍
【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.5%；深證跌0.01%；創業板指升0.4%。
【11：26】大新金融 （00440） 升逾15%，破頂高見29.05元。大新銀行集團 （02356） 升近一成。大新金融及大新銀行集團日前聯合公布，周志良獲委任為大新金融集團（包括大新金融及大新銀行集團）首席財務總監，昨日起生效。大新金融及大新銀行集團執行董事王伯凌停任為大新金融及大新銀行集團的集團財務及營運總監。
【11：23】陳茂波下午三時公布消費券申請詳情
【11：16】儲局放鷹、美滙見兩個月高 大宗商品急回、油股金礦股同挫
【11：09】中燃氣 （00384） 最新跌一成，低見24.05元。
【10：50】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾1%；恒生 （00011） 跌0.4%；東亞 （00023） 跌0.1%；中銀香港 （02388） 跌0.6%。
【10：47】日前發盈喜的信義光能 （00968） ，股價今早升半成，高見14.6元。
【10：44】大市最新升約130點，報28688點；科指升1.4%，報8016點。
【10：37】金價跌逾2%，中國黃金 （02099） 跌逾4%；紫金 （02899） 跌逾3%；招金 （01818） 今早跌逾2%；山東黃金 （01787） 跌逾1%；靈寶黃金 （03330） 跌近1%。
【10：30】中燃氣 （00384） 跌幅擴大至逾9%，低見24.1元。
【10：22】領展 （00823） 升3%，破頂高見77.85元，成交1.4億元。
【領展業績】領展末期分派增2%至1.4834元 香港續租租金上季重錄增長、王國龍：前景非常樂觀
【10：21】夢東方 （00593） 升近一倍，高見3.8元，成交254.8萬元。
【10：15】京東 （09618） 升近4%，高見289.6元。京東超市發布的618戰報顯示，6月18日開場3分鐘，京東超市整體成交額按年增長超10倍。
【京東618】「京東618」戰報出爐 京東超市開場3分鐘內成交額按年升逾10倍 現升3%
【10：12】教育股續挫，新東方 （09901） 挫近9%；思考樂教育 （01769） 跌逾3%；成實外教育 （01769） 跌近3%。
【10：01】恒大 （03333） 跌逾3%，破底低見9.98元；中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌逾2%。另外，融創 （01918） 挫逾半成。
【09：54】阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升0.9%。
【09：45】大市升幅擴大至近250點，觸28800點水平；科指升2%，報8060點。
【09：44】道和環球 （00915） 反彈逾27%，高見0.44元。
【09：43】中燃氣 （00384） 跌逾7%，低見24.55元。報道指中國燃氣一附屬公司總經理等8人因湖北十堰煤氣爆炸事故被捕。
【09：40】三桶油下挫，中石油 （00857） 跌逾4%；中海油 （00883） 跌2%；中石化 （00386） 跌逾3%。受美元上升拖累，國際油價跌逾1%。
【09：37】舜宇 （02382） 早段升7%，高見231.6元；瑞聲 （02018） 升近1%，高見57.5元。
【09：35】恒指早段反覆升百點，報28670點升111點；科指升1.7%，報8036點。
【09：34】體育用品股續熱炒，除發盈喜的安踏 （02020） 破頂升逾5%；李寧 （02331） 升逾6%，破頂高見84元；特步 （01368） 破頂升半成，高見13.26元。
【09：32】平保 （02318） 股價逆市跌逾1%，低見77.5元。 平保公布，近日收到持股5%以上股東卜蜂集團通知，自1月1日至6月16日間，以股東衍生工具交付股份之交易方式，累計減持平保H股1.83億股或A+H總發行股數的1%，單以H股計為2.5%。
【平保股價】卜蜂集團半年減持平保總股數1% 現價貨值144億
【09：30】奈雪的茶 （新上市編號：02150） 今日起招股，早前當影子股炒的賓仕 （01705） 今早跌逾4%，低見1.06元。
【09：23】恒生指數開報28586點，升27點。美團 （03690） 升逾2%；安踏 （02020） 升半成。科濟藥業 （02171） 首掛潛水逾17%；優然牧業 （09858） 潛水一成。
【盈喜】安踏料上半年溢利按年增不少於1.1倍 股價全日升3.4%
【09：14】期指高開68點或0.2%，開報28500點。
【08：59】恒指黑期升91點，報28587點；道指期貨升16點，報33709點。
【08：57】今日共有2隻新股招股，分別為奈雪的茶 （新上市編號：02150） 及和黃中國醫藥 （新上市編號：00013） 。
【奈雪的茶IPO】奈雪的茶2150明日起招股 入場費10000元
【新股IPO】和黃醫藥13今日起招股 一手入場費為22727元
【08：45】美聯邦通信委員會提議禁售5間中國公司通信及監控設備 華為、中興有份
【08：00】小米618全平台累計支付金額突破150億元人民幣
【07：45】必瘦站4月銷售金額按年增近2.4倍 較疫情前同期升30%
【07：45】港股ADR收報28580點，升22點。滙豐 （00005） ADR折合報47.49元，跌0.81元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報607.95元，升8.95元或1.5%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國經濟預期強勁復甦，科技股反彈，首領失業救濟意外增，道指一度挫逾400點，道指收市最終跌210點，報33823點；標指跌1點，報4221點；納指升121點或0.9%，報14161點。
【開市9點半】奈雪的茶今正式招股 藍籌萬洲免去主席長子職務 安踏盈喜料上半年溢利增長倍增
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責任編輯︰梁浩碩