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【小米股價】小米618全平台累計支付金額突破190億元人民幣　按年增90%創歷史新高

股市 12:28 2021/06/19

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小米618全平台累計支付金額突破190億元人民幣　按年增90%創歷史新高

小米 （01810） 公布618最終戰報，自6月1日至18日，小米全平台累計支付金額突破190億元人民幣，再創歷史新高，同比去年增90%。

去年整個618活動期間，小米全平台累計銷售金額突破100億人民幣，較2019年的64.8億增長54%，亦意味618還未結束，小米的累計銷售額已較去年增長50%。

小米公布線下新零售累計銷售金額同比增長148%，小米直播累計帶貨金額破13.4億元，同比增長92%，包攬了京東、天貓手機品牌直播的雙冠軍。

智能手機方面，自6月1日至18日止，小米奪全平台安卓手機品牌銷量第一，包括京東 （09618） 、蘇寧易購手機品牌銷量冠軍，以及天貓安卓手機品牌銷量及銷額雙料冠軍。小米亦成為京東/天貓平台4000至5000元價位段安卓手機銷量第一，Redmi品牌則成為京東、蘇寧易購平台1000元以下價位段銷量、銷額雙第一，其中RedmiNote10於618奪得天貓平台單品銷量、銷額雙第一。

電視方面，小米電視包攬了全平台銷量、銷額的雙料冠軍，多個尺寸段均囊括銷量、銷額第一，而多款大家電亦受歡迎，小米在618新風空調品類全平台銷量、銷額雙第一。

根據小米公司微博，6月1日至6月18日1時0分0秒，電視品類全平台銷售金額破17億元人民幣；可穿戴品類全平台銷量突破193萬件；筆記本品類全平台銷量突破6.4萬台；空調品類全平台銷售額突破8.5億元人民幣；洗衣機品類全平台銷量突破1.5億元人民幣。

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智能門鎖品類全平台銷額突破2億元人民幣；淨水器品類全平台銷額突破1.5億元人民幣；掃地機器人/智能出行/空氣淨化器/路由器/電風扇品類全平台銷額突破1億元人民幣；小愛音箱/清潔機品類全平台銷額突破8000萬元人民幣。

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另外，移動電源品類全平台銷量突破80萬件；電動牙刷品類，全平台銷量突破50萬件；燈具品類/智能秤品類全平台銷量突破40萬台。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 小米集團－W（01810）

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