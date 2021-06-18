【小米股價】小米618全平台累計支付金額突破150億元人民幣　股價高開0.7%

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小米 （01810） 公布，自6月1日至18日0時0分10秒，小米618全平台累計支付金額突破150億元人民幣。去年整個618活動期間，小米全平台累計銷售金額突破100億人民幣，較2019年的64.8億增長54%，亦意味618還未結束，小米的累計銷售額已較去年增長50%。
小米股價今早高開0.7%，開報28.5元。
根據小米公司微博，6月1日至6月18日1時0分0秒，電視品類全平台銷售金額破17億元人民幣；可穿戴品類全平台銷量突破193萬件；筆記本品類全平台銷量突破6.4萬台；空調品類全平台銷售額突破8.5億元人民幣；洗衣機品類全平台銷量突破1.5億元人民幣。
智能門鎖品類全平台銷額突破2億元人民幣；淨水器品類全平台銷額突破1.5億元人民幣；掃地機器人/智能出行/空氣淨化器/路由器/電風扇品類全平台銷額突破1億元人民幣；小愛音箱/清潔機品類全平台銷額突破8000萬元人民幣。
另外，移動電源品類全平台銷量突破80萬件；電動牙刷品類，全平台銷量突破50萬件；燈具品類/智能秤品類全平台銷量突破40萬台。
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責任編輯︰梁浩碩